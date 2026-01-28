Фицо обвини "Politico" в лъжа: Публикацията за срещата ми с Тръмп е измислица

Словашкият премиер Роберт Фицо остро разкритикува изданието Politico за публикацията, в която се твърдеше, че срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп го е шокирала заради „психическото състояние“ на американския лидер. Фицо нарече материала „лъжа“ и обвини изданието в опит да подкопае „конструктивните отношения“ на Словакия със САЩ и други държави.

„Никой не чу нищо, никой не видя нищо, няма свидетели, но това не попречи на Politico да измисля лъжи. Всеизвестно е, че съм един от ‘любимците’ на този портал, където суверенитетът и собственото мнение се считат за престъпления“, написа премиерът в социалната мрежа X.

Фицо уточни, че на срещата на върха в Брюксел не е водил неофициални разговори с други лидери за посещението си в Съединените щати и критиките му към срещата са били публични и открити. Той добави, че опитите за саботиране на визитите му в САЩ и Русия са били постоянни, включително от държави-членки на ЕС, които не му позволили прелитане над тяхна територия.

„Съгласен съм с много от стратегиите на президента на САЩ, но не с всички. Очаквах, че след моето остро изявление за Венецуела посещението ми в САЩ ще бъде отменено. Това не се случи, което ме кара да ценя още повече срещата с президента на САЩ“, посочи словашкият премиер.

Според Фицо целта на публикацията на Politico е била да „разруши конструктивните отношения на Словакия с всички части на света“ и да навреди на стратегическите проекти на страната, включително диверсификацията на мирната ядрена програма и сътрудничеството със САЩ.