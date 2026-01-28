Земетресение разлюля на 108 километра от София

Земетресение с магнитуд 2,7 по скалата на Рихтер е регистрирано днес, 28 януари 2026 г., в 11:45 в Република Северна Македония на 39.3 км на югоизток от град Кочани.

Епицентърът на труса е бил близо до границата с България и района на Кресна, както и на 108 км от София.

Ударило е на плитка дълбочина от 15 км под земната повърхност, сочат данните на Националния институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН. Няма данни за нанесени щети.

Не се съобщава земетресението да е било усетено осезаемо у нас.