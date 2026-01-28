Как се е случила трагедията със седемте загинали футболни фенове в Румъния? Оцелял разказа какво се е станало

Оцелял от фаталния инцидент с фенове на ПАОК в Румъния, при който загинаха седем души във вторник, казва, че трагедията е предизвикана от технически проблем, съобщават гръцките медии.

Лекарят Димитрис Кукулас, който е бил с ранените от самото начало, казва, че оцелелият е описал как при изпреварване воланът буквално се е заключил, което е довело до загуба на контрол на шофьора над микробуса.

Пострадалият ясно повтарял, че по време на изпреварването се е задействала система за подпомагане на превозното средство, която не е позволила на водача да го върне в пътя. Пациентът заявява, че "воланът се е заключил и колата е отклонила" в рамките на няколко секунди. "Воланът се е заключил при изпреварване заради системата Lane Assist", каза лекарят.

Според лекаря, пациентът е в пълно съзнание.

Димитрис Кукулас е бил в болница на около 10 километра от мястото на инцидента. Както той обясни пред ERTnews, пострадалите първо са били прегледани там, преди да бъдат транспортирани до окръжната болница в Тимишоара, предава румънският телевизионен канал Pro Tv.

Той отишъл в окръжната болница веднага щом научил, че в инцидента са участвали гръцки граждани, главно за да помогне с превода и комуникацията с ранените и медицинския персонал. Кукулас потвърди, че двама от тримата ранени могат да общуват, а единият от ранените има фрактури на долните крайници, но общото му състояние е добро.

Междувременно родителите на жертвите пристигнаха в Тимишоара в сряда сутринта, за да продължат процедурите по идентификация и аутопсия.