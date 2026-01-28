Украйна извика посланика на Унгария

Министерството на външните работи на Украйна обяви, че е извикало посланика на Унгария в Киев, за да протестира срещу обвиненията на Будапеща за украинска намеса в предстоящите парламентарни избори в Унгария, предаде Ройтерс.

Унгарският премиер Виктор Орбан през последните седмици засили критиките си срещу Украйна и се опитва да свърже унгарския опозиционен лидер Петер Мадяр с Киев и с изпълнителната власт на ЕС на фона на ожесточаването на предизборната кампания.

Орбан и украинският президент Володимир Зеленски влязоха във вербална война, след като Зеленски обвини унгарския премиер, без да споменава името му директно, че се опитва да „изтъргува европейските интереси“.

В отговор Орбан нарече украинския лидер „човек в отчайващо положение“ на фона на приближаването на четвъртата годишнина от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна.

Унгарският министър на външните работи Петер Сиярто днес разкритикува действията на украинското външно министерство в своя публикация във фейсбук.

„Въз основа на това, което е било казано на посланика, след като са го извикали, трябва да бъдем готови украинците да продължат с явната си и груба намеса в априлските избори в полза на интересите на (опозиционната) партия ТИСА“, заяви Сиярто, цитиран от БТА.

Това изказване предизвика незабавна реакция от Киев.

"Министерството на външните работи призова унгарската страна да спре агресивната антиукраинска реторика, за да се избегнат негативни последици за отношенията между двете съседни държави", заявиха от украинското МВнР.

Министерството също така подчерта, че Украйна остава готова да развива конструктивно сътрудничество с Унгария. "В този контекст отново беше подчертана необходимостта от деблокиране на преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз, което със сигурност отговаря на интересите както на двата народа, така и на унгарското малцинство в Украйна".

Орбан, който е на власт от 2010 г., за първи път ще се изправи срещу силен съперник на предстоящите избори, като според повечето социологически проучвания десноцентристката партия ТИСА на Мадяр има преднина пред дясната националистическа партия ФИДЕС на Орбан на фона на продължаващата вече три години икономическа стагнация в страната.