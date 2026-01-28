Футболът замлъкна пред Пътя на смъртта

Футболният свят буквално замлъкна. Ден преди последните мачове от Шампионската лига и два преди Лига Европа се случи трагедия, която кънти ужасяващо в ушите на феновете. Седем привърженици на ПАОК загинаха в катастрофа в Румъния на път за двубоя срещу Лион. Инцидентът стана до село Лугой.

Отсечката е известната като Пътя на смъртта заради много катастрофи с фатални инциденти. Виновен е шофьорът на микробуса, в който е имало 10 запалянковци на гръцкия тим. Той също е загинал след челен сблъсък с тир. Очевидци твърдят, че е направена изключително опасна маневра. От гръцкото посолство в Румъния веднага изпратиха екип на мястото.

„Достигна ни ужасна трагедия – каза Иван Сарвидис, президент на ПАОК. - Изказвам най-искрените си съболезнования към семействата на тези млади хора, които пътуваха, за да подкрепят любимия ни тим. Това са деца на ПАОК, те са част от нашето велико семейство. И ние няма да оставим близките им сами.“

Навсякъде по света разказаха за огромната трагедия, която се случи на румънска земя. ПАОК с българския национал Кирил Десподов ще играе последен мач от груповата фаза на стадиона на Лион в четвъртък вечер. Двубоят няма да бъде отменен.