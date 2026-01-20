Масови арести след скандалния финал в Африка

Масови арести започнаха в Мароко след скандалния финал за Купата на африканските нации. Засега зад решетките са 18 фенове на Сенегал, които опитаха да щурмуват терена в добавеното време. Арестуван е и един алжирец. Причините са най-вече удари по марокански полицаи и стюарди.

Сенегал опита да направи безпрецедентен бойкот, след като конгоанският съдия Жан-Жак Ндала отсъди дузпа за Мароко в добавеното време, като секунди по-рано отмени гол на гостите. Треньорът Папе Тио ще бъде най-потърпевш, защото негово беше желанието футболистите да се приберат в съблекалнята и да не доиграят финала, който вървеше при резултат 0:0. В крайна сметка Брахим Диас изпусна дузпата, а Сенегал спечели с 1:0 след продължения. Почти сигурно е, че ФИФА ще накаже сенегалския селекционер да не води отбора на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Мароканската федерация пусна официална жалба до ФИФА и Африканската футболна конфедерация. В нея пише, че предизвиканият от Сенегал хаос брутално е развалил атмосферата и е повлиял върху психиката на футболистите. Изглежда невероятно обаче финалът да бъде преигран или да бъде присъдена служебна победа за Мароко.

„ФИФА остро осъжда поведението на някои „фенове“ и на хора от спортно-техническия щаб на Сенегал – каза президентът Джани Инфантино. - Трябва да уважаваме решенията на съдиите по време на мач. В нашия спорт толерантност към хулиганизъм няма да има. Очаквам дисциплинарната комисия на Африканската конфедерация да вземе адекватни мерки.“