Моуриньо продължава да преследва Реал

Жозе Моуриньо и неговата аура продължават да преследват Реал (Мадрид). В сряда със своя Бенфика треньорът срази „балета“ с 4:2 и го прати на плейоф. Съдбата си знае работата – той ще е отново срещу Бенфика.

„Имам много приятели, които ще се радвам да видя“, каза след победния двубой Специалния.

Моуриньо не успя да спечели Шампионската лига с Реал и това се оказа на големия му гаф на „Сантяго Бернабеу“. Сега обаче има шанс смъртоносно да рани бившия си клуб. Моуриньо е известен със своята арогантност и че не се вълнува кой му е съперник. По-удобна възможност от този сезон няма. Реал е разтърсван от вътрешни проблеми. Звездите не приемат никой треньор и очевидно Алваро Арбелоа е пътник – може би и преди края на сезона.

Пари Сен Жермен ще започне елиминационната фаза и защитата на титлата си срещу Монако. На тази фаза вече няма ограничения отбори от една страна да не могат да се паднат един срещу друг. През този сезон ПСЖ не е доминиращата сила, която бяхме свикнали да гледаме през 2025 година.

Останалите двойки са Бодьо Глимт – Интер, Карабах – Нюкасъл, Галатасарай – Ювентус, Брюж – Атлетико, Борусия (Дортмунд) – Аталанта и Олимпиакос – Байер. Първите мачове са на 17 и 18 февруари, а реваншите са на 24 и 25 февруари.