Стоилов трупа още слава в Турция

Станимир Стоилов се затрупа с още повече слава в турския футбол. Бившият национален селекционер не се даде на гранда Фенербахче и завърши 1:1 като гост начело на своя Гьозтепе. Новакът в първенството прави сензационен сезон и е четвърти в класирането. Голямата цел е място в Шампионската лига, след като евротурнирите вече са реалната.

Фенербахче излезе със суперскъпи звезди като бразилския национален вратар Едерсон, Талиска, Милан Скиниар, Нелсон Семедо и Матео Гуендози – всички играли по най-големите първенства. Резултатът беше оформен още до 24-ата минута, след като Нене откри за Фенербахче, а Яндерсон изравни.

„Мачът беше много труден – призна Стоилов. - Най-важната причина беше, че не можехме да разчитаме на доста футболисти. Играчите, които ги замениха, трябваше да се справят добре от гледна точка на тактическата организация. Важното беше да не допускаме никакви грешки и същевременно да се възползваме от ситуациите си. Не можеш ли да вкараш гол, няма как да спечелиш мач или да вземеш точки. Факт е, че Фенербахче владееше повече топката. Въпреки това запазихме дисциплината в играта си. Създадохме и други положения освен гола. Бюджетът и трансферната политика на Гьозтепе са ясни. Тези на Фенербахче не ме интересуват. Във футбола не парите печелят, а футболистите. Аз вярвам, че работата побеждава.“

Гьозтепе е на 10 точки от лидера Галатасарай, който е фаворит отново да стане шампион на Турция.