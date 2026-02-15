Кейн задмина Роналдо, но не и Меси

Хари Кейн задмина Кристиано Роналдо, но остана зад Лионел Меси. Английският нападател вкара гол №500 в кариерата си, а неговият Байерн срази Вердер с 3:0. Сто от попаденията на Кейн са от дузпи, както едно в Бремен. Единствено Лионел Меси е стигал по-бързо до тази кота. Сега англичанинът се е прицелил в рекорда на Роберт Левандовски. Преди четири години полякът вкара 41 гола в един сезон, за да бие велико постижение на Герд Мюлер. Сега Кейн вече има 26 попадения през сезона. Откакто е в Байерн, нападателят е вкарал 126 пъти.

Първият гол на Кейн е, когато е бил на 17 години – за Лестър, за котйо има две попадения. След това заби пет пъти за Лейтън, девет за Милуол, 280 за Тотнъм и 78 за националния отбор. Последните два случая са рекорди.

„Головете ми са плод на здрава работа, но за мен най-важните са победите“, каза Кейн.

В същото време Байерн се изправи на нокти заради Мануел Нойер. 40-годишната легенда пак има мускулен проблем и не е ясно кога ще се върне на терена.