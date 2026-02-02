Инфантино: ФИФА трябва да обмисли отмяната на санкциите срещу руските отбори

Тази забрана не постигна нищо, тя само породи повече разочарование и омраза

Президентът на ФИФА Джани Инфантино даде специално интервю за британския телевизионен канал Sky news, в което изрази мнение, че световната футболна централа трябва да обмисли отмяната на забраната за участие на руски отбори в международни състезания.

"Трябва ли да обмислим премахването на санкциите срещу руските отбори? Определено трябва да го направим. Поне на младежко ниво. Защото тази забрана не постигна нищо, тя само породи повече разочарование и омраза", каза Инфантино.

Президентът на ФИФА добави още, че организацията трябва да обмисли промяна на правилата и да добави клаузата, че на националните отбори никога няма да им бъде забранявано да играят футбол по политически причини.

На руските клубове и национални отбори не им е разрешено да участват в турнири на ФИФА и Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА) от 2022 г. заради войната в Украйна.