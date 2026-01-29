Барселона отстрами испанския футбол

Барселона е гордостта на испанския футбол в Шампионската лига. Каталунците направиха още един спектакъл и за пореден път потвърдиха, че не ги интересува кой ще им поведе. Този път Копенхаген дръзна да вкара първи на „Камп Ноу“, за да загуби с 1:4 накрая.

Ламин Ямал пак е в центъра на прожекторите. За трети път в кариерата си младокът вкара гол и даде асистенция в мач от Шампионската лига. Единственият друг тийнейджър, който го беше правил досега, е Килиън Мбапе. Преди да навърши 18 години Ямал има 10 участия в голове. Сега го гони младият германец Ленарт Карл, отличил се с асистенция при победата на Байерн с 2:1 над ПСВ Айндховен. Детето-чудо на Мюнхен има три попадения и голов пас.

Роберт Левандовски също влезе в историята на турнира. Двукратният шампион с Байерн изравни резултата за Барселона. И вече има 62 гола в 68 мача след 30-ия си рожден ден. Само Кристиано Роналдо е забил повече пъти след тази възраст – 68 пъти.

Маркъс Рашфорд пък изравни постижение на Дейвид Бекъм. Той е вторият англичанин с голове от пряк свободен удар за два различни отбора – Манчестър Юнайтед и Барселона. А Бекъм го направи за „червените дяволи“ и Реал.

Пълен крах претърпяха останалите испански отбори. Най-тежко бе ранен Атлетико. И то от Северното сияние на Шампионската лига. Норвежкият Бодьо Глимт дойде в Мадрид и победи с 2:1. Сълзи за Атлетико, който можеше да стигне до Топ 8. Слава и гордост за „викингите“, които продължат на плейофите.

Крахът на Примера дивисион продължи с още една домакинска загуба. Спортинг срази Атлетик в Билбао с 3:2 и влезе в първата осмица. А за епопеята Бенфика – Реал (4:2) вече говори цял свят.

А най-голямото дъно на испанския футбол е Виляреал. „Жълтата подводница“, някогашен полуфиналист в Шампионскаа лига, завърши само с една точка като предпоследен. Последният шамар по Виляреал нанесе Байер – победа с 3:0 в Леверкузен.