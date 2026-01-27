Апоел (Тел Авив) във възторг от български скаут

Апоел (Тел Авив) е във възторг от българския скаут Иван Славов. Специалистът, който работи с Красимир Балъков в националния отбор преди години, помогна на израелския клуб да се върне в елита. А сега постигна и една от най-сладките си победи – 2:1 в градското дерби срещу Макаби, при това на чужд терен. Титуляр за отбора игра халфът Адриан Краев, а Апоел не бе печелил дербито от 12 години.

С идването си Славов успя да привлече българския национал, Луизо, Чико, Фалкао, Майембо и Силва, които се превърнаха в гръбнака на Апоел. Под ръководството на специалиста е цялата система за анализи на съперници и мачове. Сега Апоел е на четвърто място в класирането и се бори за място в евротурнирите. Третият Макаби е само с точка повече.