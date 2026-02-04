Стачката на Кристиано може да го остави без отбор

Стачката на Кристиано Роналдо в Ал Насър може да го остави сензационно без отбор. В четвъртък португалецът ще навърши 41 години и явно вече не е желан в Саудитска Арабия. Легендата се разсърди на своя клуб, че не прави шампионска селекция, въпреки че до него са звезди като Садио Мане и Жоао Феликс. Със сигурност Роналдо повече няма да играе в Ал Насър.

Най-вероятната опция за бъдещето му е отбор от американската Мейджърлига, където отново да поднови съперничеството си с Лионел Меси, който стана шампион с Интер Маями. Само че в САЩ няма клуб, който да му дава по 4,5 милиона долара седмично, както правеше Ал Насър. За Роналдо има две цели в кариерата – да стигне до 1000 гола и да направи последен опит да стане световен шампион през лятото.

От Саудитска Арабия официално си тръгна френската легенда Н'Голо Канте. На халфа му писна в Ал Итихад, който прекрати договора му. Така световният шампион вече е във Фенербахче.