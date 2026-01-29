Не Специален, а Гениален!

Футболният свят изтръпна от драмата, която предложи последния осми ден на Шампионската лига. И признава, че новият формат е по-интерес от многото групи в миналото. Няколко секунди родиха легенди, неописуема радост, крокодилски сълзи и гняв до безумие.

На три стадиона около полунощ българско време не се знаеше кой къде е! Манчестър Сити победи Галатасарай с 2:0 и в съблекалнята целият отбор започна да гледа последните минути на мача Бенфика – Реал. Резултатът беше 3:2 за домакините. И чудо! С неистови движения Жозе Моуриньо, треньорът на Бенфика, накара украинския вратар Анатолий Трубин да се включи в атака. „Какво, по дяволите правиш?“, изкрещя Пеп Гуардиола, треньорът на Сити, в съблекалнята. Ако Реал направеше 3:3, то неговият тим оставаше извън Топ 8.

Всъщност Моуриньо много добре знаеше какво прави! Трябваше му още едно попадение, за да се класира по голова разлика като 24-и. И именно Трубин с глава заби – 4:2! Бенфика изпадна в екстаз. Сълзи потекоха от очите на футболистите на Марсилия. Те загубиха тежко с 0:3 като гост на Брюж. Но без гола на Трубин щяха да са на заветното 24-о място. За първи път френски тим отпада толкова рано в новия формат на турнира. А именно Марсилия е първият носител на трофея в ерата на Шампионската лига – от 1993 година. Трубин е петият вратар, който се разписва в този формат на турнира. Три попадения има германецът Ханс-Йорг Бут, а по едно – Синан Болат, Венсан Ениема и Иван Проведел.

Голът на Трубин предизвика истинска турбуленция в Реал, който започна деня като трети в класирането. И тя е още по-голяма в сравнение с уволнението на треньора Шаби Алонсо в началото на годината. Реал остана девети и ще се мъчи с бараж. Игралият силно турчин Арда Гюлер започна да жестикулира срещу треньора си Алваро Арбелоа в 78-ата минута, когато беше сменен.

„Нямам обяснение, липсва ни постоянство – изригна вкаралият два гола Килиън Мбапе. - Не може в един мач да сме на ниво, а в следващия – не. Това не е характеристика на шампионски отбор. Не е въпрос на класа, не е въпрос на тактика. Въпрос е на желание. Не излязохме на терена все едно животът ни зависи от този мач. Заслужаваме да сме в тази ситуация. Бенфика ни победи убедително. Вместо да си починем, ще играем плейофи. Четвъртият гол е истински срам.“

В този момент на Мбапе въобще не му пукаше, че счупи рекорд на своя идол Кристиано Роналдо. Французинът има 13 гола в груповата фаза, а португалецът остана с 11. Факт е обаче, че новият формат предлага два мача повече.

Когато емоциите поутихнаха дойдоха още изумителни отзиви. „Ще изпратя благодарствено съобщение на Моуриньо – каза дългогодишният му съперник Гуардиола. - Ние не знаехме, че Бенфика се нуждае от гол, за да се класира. Стратегията на Жозе беше отлична.“

„За Бенфика този резултат е огромен престиж – коентира вече по-спокоен Моуриньо. - Когато направих смените, мислех, че сме се класирали. Секунди по-късно от щаба ми казаха, че не е така. Имахме късмет с четвъртия гол, но го заслужихме.“

Въпрос за жребия за плейофите също накара Моуриньо да се усмихне. Вариантите за съперник на Бенфика са два – бившите му отбори... Реал и Интер. „И двете места много ми харесват, отдавна не съм ходил там – засмя се Специалния. - Удоволствие ще е да видя приятели там. Това са отбори, които са създадени да спечелят Шампионската лига.“

Именно с Интер през 2010-а Моуриньо триумфира в турнира. А сега призова феновете да не се самоубиват от радост. В последните седмици лошите резултати на Бенфика караха Моу и футболистите дори да се барикадират, а медиите да говорят за негово уволнение...