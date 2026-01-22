Англия мачка конкуренцията в Шампионската лига

Английските отбори брутално мачкат конкуренцията в Шампионската лига този сезон. Кръг преди края на груповата фаза в първите осем места, даващи право на място директно на осминафинал, са пет тима от Висшата лига. Арсенал е единственият без загубена точка, компания в кръга на най-силните му правят Ливърпул, Нюкасъл и Челси. Колкото и да е странно, единственият английски тим, който ще се бори за оцеляване от баражите е Манчестър Сити. Сред най-добрите осем отбора изключения правят настоящият шампион Пари Сен Жермен, Байерн и Реал (Мадрид).

В сряда вечер Англия се наслади на три победи. Обичаният по цял свят Ливърпул разгроми Марсилия с 3:0 на неговия „Стад Велодром“. И това даде повод за ярост на легендата Стивън Джерард. Бившият капитан на Ливърпул се ядосва за непостоянството на „червените“. От една страна отборът е в серия от 13 мача без загуба, която няма друг тим от петте топ първенство. От друга Ливърпул не успя да победи у дома нито един от новаците във Висшата лига и е далеч от върха. Джерард призова треньора Арне Слот да не се оплаква, а да намери начин за постоянно представяне.

Домини Собослай е първият футболист на Ливърпул, който вкара повече от един пряк свободен удар през сезона след Трент Александър-Арнолд през сезон 2022/23. Унгарската звезда много хитро излъга стената на Марсилия с удар под нея в последната минута на първото полувреме за 1:0. Слот пък даде титулярно място на Мохамед Салах, завърнал се с голяма горчилка от Купата на африканските нации, където остана четвърти с Египет. Фараона изигра мач №88 в евротурнирите с червената фланелка. Повече имат единствено Джейми Карагър (130) и Стивън Джерард (111).

Антъни Гордън пък изравни постижение на великия Алън Шийрър. Нападателят на Нюкасъл има шест гола в Шампионската лига след победата с 3:0 над ПСВ Айндховен. Бившият капитан на Англия вкара толкова през сезон 2002/03.

Челси беше най-скромен срещу най-скромния съперник – кипърския Пафос. Двубоят на „Стафморд Бридж“ завърши 1:0, въпреки че „сините“ имаха 94,5 процента точност при пасовете. Мойзес Кайседо вкара през второто полувреме, след като мачът беше изключително скучен преди почивката.

Странна вечер имаше Роберт Левандовски. Полската суперзвезда на Барселона вкара първия автогол в живота си при 4:2 срещу Славия в Прага. И след като нещастно изравни резултата, Левандовски заби четвъртото попадение за каталунците. Така нападателят вече има голове в 15 поредни сезона на Шампионската лига. Лионел Меси и Карим Бензема се разписаха в 18, а Кристиано Роналдо – в 16. „Най-накрая първият гол дойде, дано вече е по-лесно“, рече Левандовски, който не успя да вкара в първите шест мача на Барселона. Полякът има 114 попадения в Шампионската лига и е трети във вечната ранглиста след Кристиано (145) и Меси (132).

Левандовски влезе в още един велик „клуб“. Нападателят е четвъртият футболист, разписал се поне 20 пъти за два различни отбора в турнира – Байерн и Барселона. Другите трима са Роналдо (Манчестър Юнайтед и Реал), Неймар (Барселона и Пари Сен Жермен) и Хари Кейн (Тотнъм и Байерн). Въпреки постиженията си Левандовски най-вероятно ще напусне Каталуния след края на сезона. Договорът му изтича и най-вероятната дестинация е американската Мейджърлига.

Класиране

1. Арсенал 7 0 0 20:2 21

2. Байерн 6 0 1 20:7 18

3. Реал 5 0 2 19:8 15

4. Ливърпул 5 0 2 19:8 15

5. Тотнъм 4 2 1 15:7 14

6. ПСЖ 4 1 2 20:10 13

7. Нюкасъл 4 1 2 16:6 13

8. Челси 4 1 2 14:8 13

9. Барселона 4 1 2 18:13 13

10. Спортинг 4 1 2 14:9 13

11. Манчестър Сити 4 1 2 13:9 13

12. Атлетико 4 1 2 16:13 13

13. Аталанта 4 1 2 10:9 13

14. Интер 4 0 3 13:7 12

15. Ювентус 3 3 1 14:10 12

16. Борусия (Д) 3 2 2 19:15 11

17. Галатасарай 3 1 3 9:9 10

18. Карабах 3 1 3 13:15 10

19. Марсилия 3 0 4 11:11 9

20. Байер 2 3 2 10:14 9

21. Монако 2 3 2 8:14 9

22. ПСВ Айндховен 2 2 3 15:14 8

23. Атлетик 2 2 3 7:11 8

24. Олимпиакос 2 2 3 8:13 8

25. Наполи 2 2 3 7:12 8

26. Копенхаген 2 2 3 11:17 8

27. Брюж 2 1 4 12:17 7

28. Бодьо Глимт 1 3 3 12:14 6

29. Бенфика 2 0 5 6:10 6

30. Пафос 1 3 3 4:10 6

31. Юнион 2 0 5 7:17 6

32. Аякс 2 0 5 7:19 6

33. Айнтрахт 1 1 5 10:19 4

34. Славия 0 3 4 4:15 3

35. Виляреал 0 1 6 5:15 1

36. Кайрат 0 1 6 5:19