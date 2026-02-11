Груев с втора най-висока оценка на „Стамфорд Бридж“

Илия Груев направи още един голям мач за Лийдс и беше възнаграден с втората най-висока оценка. Неговият тим завърши 2:2 като гост на Челси на „Стамфорд Бридж“, а националът заслужи седмица по десетобалната система. Единствено влезлият като резерва Ноа Окафор има 7,5, но той вкара изравнителния гол.

Груев получи десетка за миналия двубой срещу Нотингам, когато Лийдс спечели с 3:1. Сега разочарова жестоко Лиъм Росиниър, треньора на Челси. След мача новият наставник обяви, че ако получи шест години на „Стамфорд Бридж“, ще стане три пъти шампион. А не като Микел Артета, който за същото време в Арсенал още няма титла.

Звездната прикака, в която живя Майкъл Карик, приключи. Воденият от него Манчестър Юнайтед за четвърти път поред не успя да победи Уест Хем като гост. Гол в шестата минута на добавеното време на Бенджамин Шешко спаси „червените дяволи“ за 1:1. Отборът от Манчестър води битка и с Челси за място в Шампионската лига наесен. Досега Карик имаше четири поредни победи начело на Юнайтед.

Уейн Руни, легенда на тима, избухна срещу известен фен. Запалянкото твърди, че ще се подстриже, коато любимият му отбор направи пет поредни победи. И непрекъснато публикува снимки с огромната си вече коса. „Бих го пратил на другия край на страната, лази ми по нервите - рече Руни. - Търси внимание и щеше да се разочарова, ако бяхме спечелили.“

Тотнъм пък закъсва с всеки един ден, но все още не гони треньора Томас Франк. Сега „Шпорите“ загубиха с 1:2 у дома от Нюкасъл В последните осем мача те имат четири равенства и четири поражения. Подобна черна серия не е имало от 2006 година под ръководството на испанеца Хуанде Рамос. Засега датчанинът Франк стои единствено, защото класира Тотнъм в Топ 8 на Шампионската лига.