Победа и тежка контузия за Стоилов

Станимир Стоилов се зарадва на нова победа с Гьозтепе, но изтръпна и заради тежка контузия на своя капитан. Тимът надигра Фатих Карагюмрюк с 2:1 и продължава да гони третото място в класирането.

На пресконференцията след края на двубоя Стоилов призна, че капитанът му Исмаил Кьобашъ е получил тежка травма по време на тренировка. „Според първоначалните прегледи изглежда, че ще отсъства минимум няколко месеца – коментира Мъри. - Исмаил е много ценен за мен, за отбора и за клуба! Както на терена, така и извън него е истински капитан. Вярвам, че бъдещето му е в Гьозтепе.“

При радост след един от головете футболистите на Стоилов вдигнаха фланелка на Кьобашъ с името и номера му..

Гьозтепе е четвърти в класирането на три точки от Трабзонспор.