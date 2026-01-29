Висшата лига безмилостна към Европа



Висшата лига доказа абсолютната си доминация в европейския футбол. За първи път английското първенство започна с шест представителя в Шампионската лига. И пет от тях са в Топ 8 и ще играят директно на осминафинал.

Арсенал спечели и последния си мач – 3:2 срещу Кайрат. С доста резерви „артилеристите“ станаха първият отбор в груповата фаза, който не е загубил нито една точка. Арсенал има най-много точки – 24, вкара най-много голове – 23 и допусна най-малко – 4.

Трети в класирането е Ливърпул, който очаквано лесно разгроми последния Кайрат с 6:0. За 80-и път Мохамед Салах игра за „червените“ в Шампионската лига. И изравни рекорда на легендарния защитник Джейми Карагър, който беше на върха в класацията. Върджил ван Дайк пък стана първият централен бранител, който прави три асистенции в мач от Шампионската лига.

Колкото и несгоди да застигат Тотнъм в първенството, носителят на Лига Европа е безпощаден в най-големия евротурнир. „Шпорите“ сразиха Айнтрахт с 2:0 като гост и завоюваха четвъртото място в класирането.

Челси също направи голям мач, а Лиъм Росиниър доказва, че доверието към него е заслужено. „Сините“ отидоха на стадион „Диего Марадона“ и спечелиха с 3:2 срещу Наполи. Това им донесе шестото място в класирането. А Неапол рони крокодилски сълзи. Шампионът на Италия с може би най-пламенните тифози не можа да стигне до Топ 24...

И накрая Манчестър Сити неочаквано трудно додрапа до осмата позиция.

Единственият английски тим, останал зад борда, е Нюкасъл. „Свраките“ имаха и най-трудната задача – гостуване на шампиона Пари Сен Жермен. Още в 3-ата минута Осман Дембеле, актуален кавалер на „Златната топка“, изпусна дузпа. Накрая мачът завърши 1:1. Въпреки че стартира като четвърти последния кръг, ПСЖ остана зад борда на осминафиналите. „Не виждам отбор, който да е по-голям фаворит за спечелване на Шампионската лига“, нахакано каза треньорът Луис Енрике. И наставникът, и Дембеле обаче се дърпат за нови договори въпреки фамозната 2025 година. Енрике може би очаква обаждане от Манчестър Юнайтед, а Дембеле – дали може да надмине Кристиано Роналдо по заплата в Саудитска Арабия...