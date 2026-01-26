Карик – екзекуторът на звездните треньори

Майкъл Карик все още не е известен със славни треньорски постижения, но вече носи прякора Убиец на звезди. Бившият английски национал отново пое да спасява Манчестър Юнайтед и „завъртя колелото“. В общо пет мача в два престоя на „Олд Трафорд“ той победи два пъти Микел Артета, Пеп Гуардиола, Унай Емери и Томас Тухел.

Последният успех на Манчестър Юнайтед беше впечатляващ – 3:2 като гост на Арсенал. А в прогнозите само 19 процента даваха шансове за „червените дяволи“. С успеха Юнайтед изравни рекорд на Евертън от 2010 година. Тогава „карамелите“, а сега „дяволите“ спечелиха два поредни мача срещу лидерите в класирането. Седмица по-рано Карик и четата му сразиха Манчестър Сити с 2:1, въпреки че отново бяха сочени за аутсайдери. Юнайтед не бе побеждавал на чужд терен първия от март 2021-а, когато с Оле Гунар Солскяр начело триумфира с 2:1 на терена на „гражданите“.

Арсенал получи три гола за първи път от декември 2023 година срещу Лутън, а оттогава изигра 121 мача във всички турнири. Сега „артилеристите“ получиха два гола с удари извън наказателното поле. Това се случва едва за втори път след 4:4 срещу Тотнъм през 2008 година.

В телевизионното студио на Скай спортс легендата на Арсенал – Патрик Виейра, попита Рой Кийн, великия капитан на Юнайтед, дали би оставил Карик за треньор и след края на сезона. Отговорът на ирландеца за бившия му съотборник не бе положителен. „На глупав ли се правиш – попита Кийн. - Той направи два страхотни мача, но всеки може да победи два пъти поред. Дори да влезе в Топ 4, дори да спечели всички срещи до края на сезона, не съм сигурен, че Карик е за този пост. Отборът се нуждае от по-голям треньор. Сега Майкъл си използва получения шанс.“

За Манчестър Юнайтед остана да се бори само за място в Шампионската лига, а Манчестър Сити съкрати изоставането от Арсенал на 4 точки.