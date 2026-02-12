Стоичков посланик на олимпиадата за ветерани

Автор: Боян Бойчев
Футбол Свят
Виж галерия
Стоичков посланик на олимпиадата за ветерани
Стоичков посланик на олимпиадата за ветерани
Стоичков посланик на олимпиадата за ветерани
Стоичков посланик на олимпиадата за ветерани

Само три дни след като навърши 60 години с бляскаво парти в София, Христо Стоичков замина за Абу Даби. По покана на спортния министър Талал Алхашми най-известният българин по света стана посланик на олимпиадата за пенсионирани атлети. На нея участват 28 000 спортисти от цял свят, но българското представяне е само с великия футболист.

Стоичков получи покана заедно с украинската суперзвезда в леката атлетика Сергей Бубка. Дългогодишният рекордьор във високия скок и Камата са две от най-разпознаваемите фигури в столицата на ОАЕ.

„Имам страхотната чест да бъда посланик на олимпийските игри за ветерани заедно с великия Сергей Бубка – написа Стоичков в официалния профил на своя бранд във фейсбук. - Поканата ни е лична – от министъра на спорта на Абу Даби. Уважението към нас и всички спортисти е на най-високо ниво.“

Стоичков и Бубка са приятели от десетилетия. Неведнъж украинската легенда е гледал негови мачове на „Камп Ноу“. А при последния финал на Шампионската лига в Киев през 2018 година двамата бяха почти неразделни.

Стоичков се изсмя на информациите, че ще става акционер в румъския Фарул (Констанца), който е на големия му приятел Георге Хаджи. Българската легенда е посланик на движението „Футбол в училищата“ на ФИФА по покана на Джани Инфантино. Затова Стоичков не може да работи в клуб и се отказа от акциите си в ЦСКА.

Още от (Футбол Свят)

Най-четени

Мнения