Стоичков посланик на олимпиадата за ветерани

Само три дни след като навърши 60 години с бляскаво парти в София, Христо Стоичков замина за Абу Даби. По покана на спортния министър Талал Алхашми най-известният българин по света стана посланик на олимпиадата за пенсионирани атлети. На нея участват 28 000 спортисти от цял свят, но българското представяне е само с великия футболист.

Стоичков получи покана заедно с украинската суперзвезда в леката атлетика Сергей Бубка. Дългогодишният рекордьор във високия скок и Камата са две от най-разпознаваемите фигури в столицата на ОАЕ.

„Имам страхотната чест да бъда посланик на олимпийските игри за ветерани заедно с великия Сергей Бубка – написа Стоичков в официалния профил на своя бранд във фейсбук. - Поканата ни е лична – от министъра на спорта на Абу Даби. Уважението към нас и всички спортисти е на най-високо ниво.“

Стоичков и Бубка са приятели от десетилетия. Неведнъж украинската легенда е гледал негови мачове на „Камп Ноу“. А при последния финал на Шампионската лига в Киев през 2018 година двамата бяха почти неразделни.

Стоичков се изсмя на информациите, че ще става акционер в румъския Фарул (Констанца), който е на големия му приятел Георге Хаджи. Българската легенда е посланик на движението „Футбол в училищата“ на ФИФА по покана на Джани Инфантино. Затова Стоичков не може да работи в клуб и се отказа от акциите си в ЦСКА.