Чутовен шамар за Барса

Чутовен шамар преживя Барселона и си припомни за 2020 година. Атлетико разгроми каталунците с 4:0, като всички попадения паднаха през първото полувреме. Единствено Байерн през новия век е вкарвал в първите 45 минути четири пъти срещу каталунците – при прочутото 8:2 в Шампионската лига.

„Не играхме като отбор – призна треньорът Ханзи Флик. - Понякога е добре да получиш такъв урок. Предстои мач на наш терен и дано успеем да се справим с пасива. Сега имахме сигнал за събуждане.“

Барселона все още има шанс за требъл, след като е първи в Примера дивисион и сред фаворитите в Шампионската лига.