Николай Костов взе Нани в Казахстан

Николай Костов привлече застарялата суперзвезда Нани в своя клуб Актобе. Казахстанците обявиха европейския шампион с Португалия и Манчестър Юнайтед да не се отказва от футбола, въпреки че е на 39 години. Нападателят е част от дългосрочен проект на Актобе за разширяване на популярността на клуба.

„Много съм щастлив от предизвикателството – каза Нани, позирайки с шал на клуба. - Бях много впечатлен от визията на Актобе. Ще направя всичко възможно да го отведем на друго ниво.“

Преди няколко месеца Нани, който беше част от звездния Манчестър Юнайтед на сър Алекс Фъргюсън, обяви, че спира с футбола. На „Олд Трафорд“ крилото спечели четири титли на Висшата лига в осемгодишния си престой. Сега договорът му е за един сезон.

За Николай Костов пък Актобе е трети казахстански клуб след Шахтьор (Караганди) и Каспи. Бившият треньор на Левски има много добро име в бившите съветски републики.