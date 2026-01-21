Северното сияние, започнало от ЦСКА

Северно сияние заблестя силно в Шампионската лига! Изгря през 2021 година и една от жертвите му тогава беше ЦСКА, но в последните дни на ноември. Разбира се, че става дума за Бодьо Глимт. Когато игра с „червените“ в София, се спаси от загуба срещу тима на Стойчо Младенов – 0:0. На свой терен на 26 ноември при вледеняващ студ над -20 градуса победи с 2:0. Пет години по-късно отборът от малкото градче в Полярния кръг направи на пух и прах Манчестър Сити – 3:1. Супертреньорът Пеп Гуардиола и суперскъпият му състав!

Норвегия никога не се е славила с мощни европейски отбори. Първи в Шампионската лига влезе Розенборг, после за кратко бе и Молде. Но присъствието на Бодьо Глимт дори на полуфинал за Лигата на конференциите и резултатите в момента е нещо различно. Малкият отбор е учебник за футболна политика към българските си колеги. Треньорът Киетил Кнутсен работи от 2018 година. В състава му има почти само норвежци, които са от областта. В добавка четирима датчани един руснак и за цвят – един нигериец.

През този сезон Бодьо Глимт направи по 2:2 срещу Тотнъм и Борусия (Дортмунд). Загуби с гол в добавеното време от Ювентус с 2:3. За четата на Кнутсен грандовете вече не са проблем, а забавление. Историята от 2021-а помни и разгром над Рома на Жозе Моуриньо с 6:1.

Само пет отбора преди Бодьо Глимт са вкарвали по три гола на Манчестър Сити в Шампионската лига. Вижте имената им – Байерн, Барселона, Ливърпул, Реал (Мадрид) и Спортинг. Плашещи са за всички.

„Нямам отговор на нито един въпрос – призна Ерлинг Холанд, който е многократно по-скъп от всичките си сънародници от Бодьо, взети заедно. - Аз съм виновен, че не вкарах головете, които трябваше. Извинявам се на всеки фен на Сити по отделно. Бодьо Глимт игра фантастичен футбол и заслужено победи.“

Всичко за нас се разви ужасяващо – добави Гуардиола. - В Шампионската лига нищо не идва на готово. Манчестър Юнайтед беше по-добър от нас в събота и ни победи. Сега беше същото.“

За капак червен картон получи Родри, кавалерът на „Златната топка“ за 2024 година. Испанецът изигра мач №249 за Сити.

Другият прескъп отбор, контролиран от шейхове, вече не е страшилище. Спечелилият шест трофея миналия сезон Пари Сен Жермен катастрофира с 1:2 като гост на Спортинг. За първи път от 2013-а и 1:2 срещу Бенфика французите губят срещу съперник, който не е от Топ 5 първенствата на Европа. Миналия сезон ПСЖ изглеждаше непобедим, а сега – съвсем обикновен.

В ролята на „недосегаемите“ сега са футболистите на Арсенал. Лидерът във Висшата лига изнесе поредната си лекция и със залп повали Интер край прочутата катедрала Дуомо. Победата с 3:1 е седма поред. Преди година същата серия имаше и Ливърпул, който обаче отпадна още на осминафинал срещу ПСЖ. За първи път в историята си Арсенал, който никога не е вдигал трофея, има седем поредни победи в Шампионската лига.

„Във всичко те бяха по-добри – интензитет, техника, страст – призна Кристиан Киву, треньорът на Интер. - Дори в един момент футболистите та Арсенал ми изглеждаха арогантни. През второто време треньорът имаше много повече опции за смяна, отколкото ние.“

Реал (Мадрид) взе глътка въздух от кошмарните си последни седмици. „Кралете“ разгромиха Монако с 6:1. Килиън Мбапе вкара два гола и се изравни с Кристиано Роналдо. Двамата имат по 11 попадения в груповата фаза. Роналдо обаче го постигна в шест мача през 2015-а, а Мбапе – в седем при новия формат. Звездата на Реал се извини с жестове на трибуните на „Сантяго Бернабеу“ и на феновете на първия си тим Монако.

Първата вечер на Шампионската лига за 2026-а показа, че Германия има единствено Байерн като адекватен претендент за трофея. Финалистът от преди две години Борусия (Дортмунд) катастрофира с 0:2 срещу Тотнъм, а Байер (Леверкузен) падна със същия резултат от Олимпиакос.