Манчестър Юнайтед иска Нико Ковач

Манчестър Юнайтед се е прицелил в Нико Ковач за треньор от следващия сезон. Хърватинът води Борусия (Дортмунд), но очевидно няма шанс в битката за титлата с Байерн. Надеждите на Борусия са за сериозно присъствие в Шампионската лига. Преди шест месеца договорът на Ковач бе удължен до лятото на 2027 година.

Явно шефовете на Манчестър Юнайтед не вярват Майкъл Карик да се справи въпреки победата над Манчестър Сити с 2:0 в дербито миналата събота. Договорът на бившия английски национал е само до края на сезона – за още 16 мача.

Кристофер Фифел, германският директор на „Олд Трафорд“, най-много лобира за Ковач. В кариерата си хърватинът с 83 мача за националния отбор е водил родината си, Айнтрахт, Байерн, Монако и Волфсбург, преди да акостира в Дортмунд.

Ковач не крие желанието си да се пробва във Висшата лига. През 2021 година Тотнъм преговаряше с него, но в крайна сметка подписа с Нуно Ешпирито Сантуш. Новината за интереса на Манчестър Юнайтед дойде ден преди Борусия да гостува на Тотнъм в Шампионската лига.

Другите варианти за „Олд Трафорд“ са Оливер Гласнер, Гарет Саутгейт, Томас Тухел, Юлиян Нагелсман, Луис Енрике и дори Карло Анчелоти.