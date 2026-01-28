Бивш френски сенатор е упоил депутатка, за да я изнасили. Признаха го за виновен

Бивш френски сенатор беше признат за виновен от съд в Париж, след като се установи, че е добавил екстази в напитката на депутатка с намерение да я насили сексуално, съобщи Ройтерс.

Съдът отхвърли аргументите на защитата, че 68-годишният Жоел Герио е могъл „по невнимание“ да даде на депутатката Сандрин Жосо вещество, способно да повлияе на нейната преценка и контрол върху действията ѝ. Магистратите приеха, че действията му са били целенасочени и свързани с опит за сексуално посегателство. Герио беше признат за виновен и за притежание и употреба на екстази.

Бившият сенатор подаде оставка през октомври 2025 г., след като случаят стана публичен и предизвика силна обществена реакция във Франция. Делото се развива на фона на засилена чувствителност към престъпленията, свързани с упояване и сексуално насилие, особено след процеса срещу Доминик Пелико, осъден през 2024 г. за системно упояване и изнасилване на съпругата си, както и за допускане на други мъже да я насилват в безсъзнание.

Заради „изключителната тежест на деянието и голямото количество наркотик, дадено без знанието на жертвата“, съдът наложи на Герио присъда от четири години затвор, от които две години и половина условно. Изпълнението на наказанието беше отложено до приключване на процедурата по обжалване.

От защитата заявиха, че ще обжалват решението, като подчертаха, че подсъдимият категорично отрича да е имал намерение за сексуално посегателство.

По време на разследването Сандрин Жосо разказала, че се почувствала зле, след като отпила от чаша шампанско, предложена ѝ от Герио по време на празненство в апартамента му. Тя усетила необичаен вкус на напитката и успяла да напусне жилището, убедена, че ако е била останала, е щяла да стане жертва на насилие.