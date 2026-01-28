Записи от видеонаблюдение показаха как масивна лавина "поглъща" планински курорт (ВИДЕО)

Смъртоносни лавини в индийските Хималаи са убили повече от 120 души от 2021 г. насам

Масивна лавина удари туристическата дестинация Сонамарг в администрирания от Индия Кашмир късно във вторник вечерта. Размина се без съобщения за жертви или големи щети, съобщиха властите в четвъртък.

Лавината, заснетa на записи от охранителни камери, е ударила Сонамарг, известен още като "Златната поляна" в окръг Гандербал в централен Кашмир около 22:12 ч. (16:42 GMT) във вторник. Няколко сгради в района са били затрупани.

Драматични записи от видеонаблюдение стават вирусни

Няколко камери за видеонаблюдение, инсталирани в хотели, заснеха спиращия дъха момент, в който лавината се е спуснала. Видеоклиповете, които вече се разпространяват широко в социалните мрежи, показват как сняг се спуска по сгради и конструкции с невероятна сила, подчертавайки мащаба на бедствието.

Служители, цитирани от базираната в Ню Делхи агенция Press Trust of India, съобщиха, че няма жертви и значителни материални щети, пише Anadolu Agency.

В понеделник властите предупредиха жителите и посетителите за възможността от лавини с висока интензивност в района, тъй като обилните снеговалежи продължават в целия регион.

Магистралата Сринагар-Джаму, пътна връзка за всякакви метеорологични условия, свързваща региона със Северна Индия, беше отворена в сряда, след като беше затворена поради неблагоприятни метеорологични условия, съобщиха служители на пътното управление.

Смъртоносни лавини в индийските Хималаи са убили повече от 120 души от 2021 г. насам. През февруари 2024 г. един руски скиор загина, а шестима други бяха спасени, след като бяха застигнати от лавина в Гулмарг, друга популярна туристическа дестинация в региона.

Части от региона Джаму и Кашмир преживяха нов период от снеговалежи и дъждове от ранните часове на понеделник, който продължи до късно през нощта на вторник. Въпреки това, регионът отбеляза подобрение в метеорологичните условия от сряда, което се очаква да продължи до края на този месец, преди да се завърнат валежите, очаквани през февруари.