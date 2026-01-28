Донбас ключов за американските гаранции за сигурност на Украйна

Украйна не може да ги си върне без значителна подкрепа

Според информации Белият дом е заявил на Украйна, че тя трябва да се откаже от Донбас, преди САЩ да предоставят гаранции за сигурност.

Преговарящите от Украйна, САЩ и Русия се срещнаха за първите си тристранни мирни преговори в Обединените арабски емирства миналата седмица.

Русия увеличи темпото на въздушните си удари през последните дни, като прекъсна електрозахранването в големи части от Украйна и остави голяма част от страната да замръзва при температури под нулата.

Сега Белият дом е казал на президента Зеленски, че трябва да постигне споразумение с Русия, което включва предаването на Донбас, преди да може да подпише документи за гаранции за сигурност от САЩ, според Financial Times.

Украински официален представител, пожелал анонимност, се оплака, че въпреки споразумението по текстовете на гаранциите за сигурност, САЩ остават нежелаещи да финализират сделката. „Те спират всеки път, когато гаранциите за сигурност могат да бъдат подписани“, каза официалният представител, пише The Times.

Анна Кели, заместник-прессекретар на Белия дом, заяви пред FT:

„Това е напълно невярно – единствената роля на САЩ в мирния процес е да събере двете страни, за да сключат споразумение. Жалко е, че Financial Times позволява на злонамерени лица да лъжат анонимно, за да съсипят мирния процес, който е в отлично състояние след историческата тристранна среща в Абу Даби през уикенда.“

Кирил Дмитриев, един от ключовите преговарящи от Кремъл, потвърди искането на Русия мирните преговори да бъдат обвързани с оттеглянето на Украйна от Донбас, въглищен регион в източна Украйна, разделен между провинциите Донецк и Луганск.

Ако Зеленски се съгласи да предаде Донбас на Русия, той ще отстъпи територия, която президентът Путин не е успял да завземе в 12-годишната война.

Руски войски, маскирани като прокремълски сепаратисти, известни като „малките зелени човечета“, за първи път нахлуха в източна Украйна след революцията на Майдана през 2014 г.

Русия е превзела почти цялата Луганска област, но само около 70% от Донецка област. Останалите 30% включват някои от най-укрепените укрепления на Украйна, така наречения „крепостен пояс“, който обхваща градовете Краматорск, Славянск, Дружковка и Костянтиновка.

Оттеглянето от тези линии може да остави други части на Украйна изложени на по-нататъшни руски атаки. САЩ предложиха тези опустошени райони да се превърнат в „свободна икономическа зона“.

Европейски правителствен съветник заяви пред The Times, че Киев от известно време се притеснява, че Тръмп може да е обещал Донбас на Путин по време на срещата им в Аляска през август миналата година. Той обаче предположи, че това може да е просто параноя от страна на украинците.

Джошуа Хумински, експерт по национална сигурност в Центъра за изследване на президентството и Конгреса във Вашингтон, заяви, че Тръмп не иска да поема ангажимент за гаранции за сигурност, без първо да получи това, което иска.

„Той не иска да направи първата крачка и да даде на Украйна това, което иска, без да е сигурен, че ще получи това, което иска, а именно отстъпките, които са необходими за преговорите с Русия“, каза Хумински. „Тези територии са загубени от гледна точка на Белия дом – Украйна не може да ги си върне без значителна подкрепа, която не се очаква, или без да реши наболелите проблеми с човешките ресурси в Киев.“