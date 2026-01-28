Рядък метеорит на 4,5 млрд. години открит на британски плаж

Докато се разхождала със семейството си по кея Пенарт

Деветгодишно момиче откри метеорит на плаж близо до дома си, който е по-стар от самата Земя, съобщава Daily Mail.

Според изданието, Ариана Чърч открила ценния артефакт, докато се разхождала със семейството си по кея Пенарт в Уелс. Момичето взело камъка и забелязало, че е различен от обикновените. Родителите ѝ започнали да търсят онлайн, за да установят неговата самоличност. Оказало се, че е много рядък железен метеорит, на възраст приблизително 4,5 милиарда години.

„Семеен приятел, който е и геолог, потвърди, че находката е буквално неземна“, се казва в статията.

Girl, nine, finds meteorite 'older than the Earth' on UK beach https://t.co/igznZRhK6h — Daily Mail (@DailyMail) January 28, 2026

Според бащата на Ариана, дъщеря му обича да колекционира различни неща по време на разходките си. Така че не е изненадан, че е успяла да намери толкова рядък предмет.

Ариана каза:

„Бих искала да го споделя с всички, защото това, което намерих, е толкова специално, че искам всички да го видят. Няма да го продам за никакви пари, това е най-хубавото нещо, което съм намирала!“