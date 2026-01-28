Към вечерта на 27 януари над 710 000 души в Киев са без ток. Това съобщи вицепремиерът и министър на енергетиката на Украйна Денис Шмигал във Facebook.

"Разбираме, че животът в несигурност без ясни графици е изтощителен. Непосредствената задача на специалистите е да се върнат към прогнозираните графици", пише той.

Шмигал увери, че държавата оказва цялата необходима подкрепа.

"Щабът е в постоянна, почасова връзка и тясна координация с енергийните компании и градските власти. В същото време трябва да сме откровени – електроенергийната система е повредена неравномерно, поради което през първите седмици на възстановяването графиците в различните енергийни райони може да се различават. Това ще зависи от пропускателната способност на мрежите в съответния район."