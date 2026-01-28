Опасно свлачище заплашва селище в Сицилия (ВИДЕО)

Всичко започва на 16 януари

„Целият хълм се срутва“, призна във вторник Фабио Чичилиано, шеф на италианската Гражданска защита, след като пристигна в Нишеми, малко селище във вътрешността на Сицилия, което от дни наред наблюдава как пропастта се разтваря под краката му.

Цялото селище, 25 000 жители, се намира на този хълм, както много други сицилиански селища, издигащи се върху хълм. Картините са потресаващи, защото от неделя насам това, което беше поредният от многото геоложки инциденти, регистрирани тези дни в Сицилия, се превърна в нещо невиждано досега: гигантско свлачище с фронт от четири километра и височина 50 метра, пише El Pais.

Половината от селото е буквално на ръба на пропастта.

Два квартала са евакуирани, досега 1500 души, а прогнозите за вторник следобед са най-лошите. Хората започват да приемат, че никога няма да могат да се върнат в домовете си. Пожарникарите бързо позволяват на съседите, на малки групи, да влязат в домовете си само за десет минути, за да вземат най-необходимото и вещи с сантиментална стойност. Не могат да вземат всичко и се опасяват, че всеки момент къщите ще започнат да се рушат.

Всичко започва на 16 януари, с първото срутване, което блокира един от двата пътища за достъп до Нишеми, прекъсна доставките на газ и наложи затварянето на две училища. Нови срутвания в следващите дни прекъснаха движението дори и по другия път, който остана свободен, с риск от пълна изолация на общината.

Ситуацията се влошава от 20 януари с пристигането на бурята „Хари“, която се зароди в Испания около 17 януари и се премести към Италия. Бурята нанесе огромни щети в Сардиния, Калабрия и Сицилия, където вече остави много крайбрежни райони опустошени, с къщи, издигнати във въздуха след срутването на земята. В понеделник италианското правителство обяви извънредно положение в трите региона. Но най-лошото започна да се случва в Нишеми, където пред селото се е образувала истинска каньон.

Селището се намира в рискова зона, както много други в Италия, където според последния доклад на Висшия институт за опазване и изследване на околната среда (ISPRA) се оценява, че 5,7 милиона души живеят в зони с опасност от свлачища на 23% от националната територия. И този процент е нараснал с 15% за четири години. В Нишеми, например, вече е регистриран подобен свлачище през 1997 г., което наложи евакуацията на 400 души, и затова днес жителите протестираха шумно пред посещението на властите: „Срам! Какво сте направили през последните 30 години?“.

Италия е европейската страна, най-изложена на риск от свлачища в резултат на климатичните промени, които се отричат или омаловажават от настоящото правителство на крайната десница на Джорджия Мелони. Свлачищата са се увеличили тревожно през последните години, както посочва ISPRA в последния си доклад за хидрогеоложката ситуация в Италия. Той посочва, че климатичните промени водят до „увеличаване на честотата на интензивните и концентрирани валежи, което води до увеличаване на повърхностните свлачища, бързите свлачища и наводненията, включително внезапни наводнения, като усилва риска с въздействия дори в райони, които исторически са по-малко изложени“.