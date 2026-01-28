Скопие: Не участваме и няма да участваме във вътрешнополитическите процеси в България

Още по темата: Тимчо Муцунски: Край на националните отстъпки към България и други държави 27.01.2026 10:23

Муцунски обаче заяви, че няма положителен отговор от съседна България

Министерството на външните работи и външната търговия на РС Македония публикува реакция на изявлението на българското външно министерство, изразявайки съжаление, че, както е посочено, „тази институция все повече се позиционира като рецензент на изявления на македонски политически представители, вместо като партньор в съдържателен и европейско ориентиран диалог“, пише „Нова Македония”.

„Относно изявлението, публикувано на сайта на Министерството на външните работи на Република България, изразяваме съжаление, че тази институция все повече се позиционира като рецензент на изявления на македонски политически представители, вместо като партньор в съдържателен и европейски ориентиран диалог. Същевременно ясно подчертаваме, че нямаме нито намерение, нито необходимост да бъдем част от вътрешнополитическите или избирателните процеси в Република България, нито чрез коментари, интерпретации, нито чрез включване в ежедневнополитически наративи”, се казва в реакцията на македонското министерство.

Министерството на външните работи и международното сътрудничество призова българските институции да се ръководят от принципите на добросъседство, взаимно уважение, далновидност и институционална комуникация, принципи, които, както се посочва, представляват и фундаментални европейски ценности и стандарти.

Българското външно министерство изрази дълбоко разочарование в изявление от това, което нарече „продължаващия неконструктивен подход на официално Скопие и липсата на откритост в комуникацията с обществеността“. Според българското външно министерство изявлението на външния министър Тимчо Муцунски за инициативата на по-големите и влиятелни държави членки на ЕС да организират среща между него и българския му колега „е манипулативно“.

„Това не е първият път, в който Македония официално отправя подобни неясни и манипулативни твърдения. Европейският консенсус от 2022 г. беше единодушно приет от всички държави членки на ЕС, както и от самата Република Северна Македония. В тази връзка ние още веднъж подчертаваме факта, че диалогът е институционален между страната кандидат и ЕС. Единствено и единствено Скопие е отговорно за прилагането на всички мерки, изброени в консенсуса, за да се постигне напредък в процеса на европейска интеграция”, се казва в изявление на българското външно министерство.

В него се добавя, че България винаги е готова за открит диалог по всички останали въпроси.

