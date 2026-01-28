Министърът на външните работи на Унгария Петер Сиярто написа в социалните мрежи, че страната му е единствената пречка пред присъединяването на Украйна към Европейския съюз.

„Докато сме на власт, Украйна със сигурност няма да стане член на ЕС, защото украинците ще донесат война в ЕС“.

Унгарският министър разкритикува интервюто на украинския външен министър Андрий Сибиха за вестник „Украинская правда“, наричайки го враг, който мрази унгарците.

„В това интервю министърът каза едно нещо, с което сме напълно съгласни: Унгария е единствената пречка за присъединяването на Украйна към ЕС. Това е абсолютно вярно. , написа той.

Сиярто подчерта, че ако на власт дойде партията на Тиса, това би довело до „зелена светлина“ за членството на Украйна в ЕС и по-голяма ангажираност на Унгария във войната, включително изпращане на средства към Киев.

Министърът завърши с реторичен въпрос към унгарските граждани: „Мир или война? Унгария или Украйна?“