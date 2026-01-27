Орбан: Лидерите на ЕС ще вкарат цяла Европа в дългове заради Украйна

Унгарският премиер предупреди, че Киев няма да върне дълга си

Страните от Европа никога няма да получат обратно парите, които Европейската комисия иска да събере за финансиране на Украйна. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан, като предупреди, че Киев няма да върне дълга си на европейците.

„Брюксел ще вкара цяла Европа в дългове заради финансирането на Украйна“, написа той в профила си във Facebook.

Орбан посочи, че лидерите на ЕС възнамеряват да предоставят многомилиардна помощ за Киев чрез общ заем от страните членки. Планът се подкрепя не само от ръководството в Брюксел, но и от унгарската опозиционна партия „Тиса“.

„Те казват, че това е кредит, който ще бъде върнат. Аз казвам: „Нека „Тиса“ спечели изборите по същия начин, по който украинците ще върнат този кредит““, заяви Орбан.