"Целият хълм се срутва": Критична ситуация в Италия, активно свлачище ще погълне домове

Свлачището в Нишеми продължава: 1500 души са разселени - домовете в радиус от 50-70 метра ще се срутят

Италия обяви извънредно положение заради опустошенията, причинени миналата седмица в Калабрия, Сицилия и Сардиния от циклона Хари, който предизвика и голямо свлачище в сицилианския град Нишеми, което към момента разсели най-малко 1500 жители, съобщиха властите.

Министърът на гражданската защита Нело Мусумечи заяви, че като предпазна мярка поради продължаващото движение на свлачището към центъра на града, властите са разширили буферната зона за безопасност от 100 на 150 метра, като линията на свлачището сега се простира на над четири километра, съобщи телевизионната мрежа Rai News. Мусумечи обяви, че към момента броят на хората, разселени от свлачището, вече е нараснал до 1500.

Фабио Чичилиано, ръководител на отдела за гражданска защита, предупреди, че свлачището продължава и броят на разселените жители може да нарасне още повече. "Броят на евакуираните в Нишеми се увеличава, защото свлачището не е спряно, така че с продължаването му навлизане в града става все по-важно да се увеличи броят на евакуираните", каза той.

Италианското правителство е отпуснало 100 милиона евро от националния фонд за спешни случаи за първоначални интервенции в Калабрия, Сицилия и Сардиния, където е обявено едногодишно извънредно положение след тежкото време, причинено от циклона Хари, според информационната агенция ANSA. Средствата ще покрият премахването на отломките, възстановяването на основни услуги и незабавната помощ за засегнатите жители.

По-рано в понеделник, Службата за гражданска защита съобщи, че обикновеният тревога, или жълтият код, е удължен до 27 януари във Венето, Сардиния, Кампания, Калабрия и Сицилия след преминаването на дълбока система от ниско налягане над централно-западната част на Средиземно море.

В Нишеми две големи свлачища се случиха в рамките на няколко дни, главно поради интензивни, безмилостни валежи, като засегнатата зона сега се простира на около 4 километра и се очаква да достигне до 6 метра дълбочина.

"Ситуацията продължава да се влошава", каза кметът Масимилиано Конти, определяйки я като "драматична". Той обясни, че през нощта са станали допълнителни срутвания, включително 25-метров вертикален разрез в терена.

Властите затвориха няколко пътя и училища в Нишеми, град с около 25 000 жители.

В Северна Италия голямо свлачище удари крайбрежния път Виа Аурелия между Аренцано и Генуа в понеделник вечерта. Срутването е засегнало хълм близо до тунела Пицо, изпращайки камъни и отломки върху двете ленти за движение. Пожарникарите са извършвали нощни издирвания за евентуални жертви, като са разполагали с екипи с кучета, за да установят дали има хора, заклещени под отломките. Досега няма съобщения за жертви.

В Сардиния властите удължиха предупреждението за буря с още 24 часа, предупреждавайки за продължаващи обилни валежи и хидрогеоложки рискове, тъй като тежката метеорологична система продължава.

Свлачището е напълно активно и ситуацията е критична, заяви Фабио Чичилиано, ръководител на Националния отдел за гражданска защита.

"Целият хълм се срутва върху равнината Гела. Проведохме първоначална проверка с научния екип от експертния център на Департамента за гражданска защита, професор Никола Касали, който подчерта не само какво се вижда, но и че всъщност целият хълм се спуска към равнината Гела", потвърди Нишеми.