Злато за 120 000 евро в боклука: Как мъж изхвърли състоянието си по погрешка

В Южна Италия 57-годишен мъж едва не остана без състоянието си, след като по погрешка изхвърли в боклука кутия със 20 златни кюлчета, оценени на около 120 000 евро (142 000 долара). Случката се разиграла в малкото селце Торе Лапило, част от община Порто Чезарео, област Пулия, съобщават местни медии, включително Corriere della Sera и Reuters.

В четвъртък, 12 февруари, мъжът изнесъл боклука, без да осъзнава, че вътре е металната кутия със златото, което събирал и съхранявал в продължение на години. Още на следващия ден, след като открил грешката си, той се обърнал към карабинерите в Порто Чезарео.

Полицията прегледала записи от охранителните камери на района, за да потвърди сигнала на мъжа. Веднага започнала операция по проследяване на извозения боклук, който вече бил доставен на местното сметище.

След няколко часа внимателно претърсване, екипите на сметопочистването успели да намерят кутията. Въпреки че металната кутия била леко повредена, всички 20 златни кюлчета били непокътнати и скоро били върнати на законния им собственик.

Случаят не е изолиран. Наскоро туристка в Дубай също изгубила злато, след като синът ѝ неволно изхвърлил торбичка с монети и кюлче. И в този случай полицията успяла да ги открие и върне.