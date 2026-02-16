ЕК за прекъсването на нефтопровода "Дружба": Няма проблеми с доставките на петрол

"Не наблюдаваме затруднения за доставките на петрол за някоя от държавите в ЕС", заяви говорител на Европейската комисия на пресконференция, по повод прекъсването на петролопровода "Дружба" и мотивираното от това искане на Унгария и Словакия да внасят руски петрол през Хърватия.

"Следим внимателно въпроса с доставките на петрол за Словакия и Унгария след частичното разрушаване на тръбопровода "Дружба". Разбрахме, че съоръжението е пострадало след удар от дрон", посочи говорителят.

"За нас най-важното е сигурността на доставките за държавите от ЕС. Научихме, че доставките по петролопровода "Дружба" са прекъснали след 27 януари. Заради това, че ЕС въведе изискване за поддържане на запаси от горива за 90 дни, не наблюдаваме затруднения в доставките за никоя от държавите", добави говорителят.

По думите му, използването на Адриатическия петролопровод е една от възможностите за разнообразяване на доставките в региона. "Разнообразяването на източниците за доставка е част от дългосрочната стратегия на ЕС, която предвижда прекратяване на вноса на руски изкопаеми горива", напомниха от ЕК.

Засега не се предвижда санкциите на ЕС срещу Русия заради войната в Украйна да обхванат и руското ядрено гориво, както настоява Киев. Списъкът на следващия санкционен пакет вече се обсъжда от държавите в ЕС, след като беше представен от еврокомисията. Очаква се той да бъде одобрен преди навършването на четвъртата годишнина от началото на руската военна инвазия в Украйна на 24 февруари.