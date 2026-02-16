Официално: Тръмп и САЩ открито подкрепиха Орбан за изборите в Унгария

Още по темата: Орбан реши да се противопостави на Европа: Будапеща търси руски газ по нов маршрут 16.02.2026 13:59

Съединените щати открито подкрепиха Виктор Орбан за изборите в Унгария през април

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в понеделник в Будапеща, че президентът на Съединените щати Доналд Тръмп иска унгарският премиер Виктор Орбан да победи на парламентарните избори, насрочени за 12 април, съобщават AFP и Reuters.

"Мога да ви кажа със сигурност, че президентът Тръмп е дълбоко ангажиран с вашия успех, защото вашият успех е наш успех, заради връзката, която имаме", каза Рубио на съвместна пресконференция с Виктор Орбан. Изявлението идва в чувствителен политически момент за лидера от Будапеща, който според анкетите е изложен на риск да загуби властта си след 16 години на власт.

Държавният секретар на САЩ също така заяви, че отношенията между Съединените щати и Унгария навлизат в "златна ера" , подчертавайки, че личната връзка между Тръмп и Орбан е донесла "невероятни ползи" за двустранното сътрудничество.

Рубио обаче ясно заяви, че политическото бъдеще на Унгария ще бъде решено единствено от нейните граждани. "Това, което ще се случи в Унгария след парламентарните избори през април, зависи от избирателите", каза американският високопоставен служител.

От своя страна Виктор Орбан посочи, че е уверил Марко Рубио, че Унгария продължава да подкрепя усилията на Съединените щати за мир в Украйна и че Будапеща остава отворена за домакинство на международна среща на върха "за мир".

Унгарският премиер уточни още, че няма сериозни конфликтни точки в отношенията между Унгария и Съединените щати, добавяйки, че двете страни могат да обсъждат "открито всичко", включително отношенията с Китай.

Изявленията, направени в Будапеща, потвърждават политическото сближаване между администрацията на Тръмп и правителството на Орбан в регионален контекст, белязан от геополитическо напрежение и интензивни дебати относно бъдещето на Европейския съюз и войната в Украйна.