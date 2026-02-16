Полша иска да произвежда собствени ядрени оръжия заради руските заплахи

Полша обмисля разработването на собствени ядрени оръжия поради нарастващите заплахи от Русия, заяви президентът Карол Навроцки. Полският лидер заяви, че подкрепя идеята, включително заради заплахата от Русия, пише Newsweek.

Карол Навроцки заяви, че подкрепя плана Полша да разработи собствени ядрени оръжия, включително заради заплахата от Русия.

Навроцки пледира за необходимостта от ядрени оръжия за Полша по време на интервю за телевизионната станция Polsat News.

Президентът заяви, че Полша трябва да засили отбранителните си способности в отговор на регионалните опасения за сигурността, включително с ядрени оръжия.

„Пътят към полски проект, към полски ядрен капацитет – разбира се, при пълно спазване на всички международни разпоредби – е път, който трябва да следваме. Ние сме държава, разположена точно на границата на въоръжен конфликт. Отношението на агресивна, имперска Русия към Полша е добре известно.“

Това съображение идва на фона на засиленото напрежение в Източна Европа, тъй като страните в региона преоценяват стратегиите си за сигурност.

Полският президент Карол Навроцки подкрепя разполагането на ядрени оръжия в страната си и разчита на Франция по този въпрос.

От миналата година Навроцки заявява, че би искал френски ядрени оръжия да бъдат разположени в Полша. Той настоява Полша да бъде включена в програмата за разполагане на ядрени оръжия.

„Като президент на Република Полша, аз вярвам, че Полша трябва да участва в споделянето на ядрени оръжия. Тя трябва да има свои собствени ядрени, енергийни, граждански и военни възможности.

Партньорството между Полша и Франция се основава на това“, заяви полският президент.

Франция е готова да разположи ядрени оръжия в Европа на съюзническа територия, за да замени ядрения арсенал на Съединените щати.

В медийни съобщения се съобщава също, че Франция може да разположи ядрени изтребители в Германия.

По-късно френският президент Еманюел Макрон заяви, че е започнал стратегически дискусии за защита на целия континент с френски ядрени оръжия.