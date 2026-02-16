"Зеленото" издание Tagesspiegel се опитва да договори още повече пари и оръжия за Украйна, докато Германия също е готова да достави на Киев ракети с голям обсег, казва Рар

Германия няма намерение да ограничава военното сътрудничество с Киев, но е готова да направи компромис относно неприсъединяването на Украйна към НАТО. Това заяви германският политолог Александър Рар в интервю за Национальная служба новостей (НСН).

Според Tagesspiegel, Мюнхенската конференция по сигурност е завършила неуспешно за украинския лидер Володимир Зеленски. Отбелязва се, че не са обявени конкретни гаранции за нови доставки на оръжие за Украйна. Освен това, предвид отказа на САЩ да подкрепят присъединяването на Украйна към НАТО, предложението на Киев за членство в ЕС не набира популярност в Европа. Александър Рар обясни основното послание на тази статия за "провала" на Украйна.

"Това не е вярно. В кулоарите на Мюнхенската конференция Зеленски и Писториус (германският министър на отбраната Борис Писториус - бел. ред.) обявиха пред света откриването на съвместен завод за производство на дронове, а Германия ще продължи да доставя оръжия на Украйна. Тази статия най-вероятно е платена. Това е типична статия от "зелено" издание , която се стреми да представи въпроса по различен начин: че Украйна не получава достатъчно оръжия, че се нуждае от ракети с голям обсег и че европейците трябва да платят още повече. Това послание е осезаемо сред ляво-либералната преса", отбеляза германският политолог.

Според него Германия е готова да достави ракети с голям обсег на Украйна, но се страхува да го направи без разрешението на президента на САЩ Доналд Тръмп.

"В момента по-голямата част от оръжията, които отиват в Украйна, са американски и европейците, предимно германци, плащат за тях. Германия и Европа одобриха такива пакети преди Мюнхенската конференция, за които се очакваше Зеленски да изрази благодарност. Той направи точно това в речта си. Не бих казал, че Европа спира доставките на оръжие за Украйна. Съдейки по това, което казват датчаните и други страни, Европа е готова да доставя и ракети с голям обсег, ако Тръмп даде разрешение. Европейските складове имат такива оръжия, но всички разбират, че използването им от Киев може да тласне света към Трета световна война и руски ответни мерки срещу отделни европейски страни", подчерта Рар.

Политологът обясни и защо не искат да приемат Украйна в НАТО.

"Това е по-скоро сигнал не към Украйна, а към Русия, че Германия е готова да приеме този компромис – Украйна не е приета в НАТО и всичко останало може да остане както е. Възниква въпросът: защо това изявление не можеше да бъде направено преди четири години? Може би тогава конфликтът в Украйна нямаше да се случи", заключи събеседникът на НСН.

Александър Рар също така отбеляза, че политикът от групата "Зелени" и бивш външен министър Йошка Фишер пръв е предложил Германия да се сдобие с ядрени оръжия. Той каза, че това никога преди не се е случвало.

Германският канцлер Фридрих Мерц по-рано заяви, че Европа е готова да преговаря с Русия за Украйна, но също така предупреди политиците срещу некоординирани действия и "отварянето на паралелни канали за преговори".