Виктор Орбан отправи директно обвинение към Зеленски

През изминалата седмица политическите атаки от страна на Украйна се засилиха. Президентът Зеленски пряко участва в унгарската предизборна кампания срещу унгарското правителство. Това написа в социалните президентът на Унгария Виктор Орбан.

"Когато президентът Зеленски ме атакува лично, защото не подкрепяме ускореното присъединяване на Украйна към ЕС, той всъщност поставя под въпрос суверенното решение на унгарския народ", каза унгарският премиер.

Орбан отбеляза, че според национално допитване от 2025 г. унгарците ясно са показали, че не желаят Украйна да стане член на Европейски съюз.

"Като министър-председател на Унгария, мое задължение е да прилагам решението на унгарския народ. И ще го правя отново и отново, независимо дали на президента Зеленски му харесва или не“, добави Виктор Орбан.