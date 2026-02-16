Мицкоски: Членството в ЕС е заслужено, а не подарък за Македония

Македонската история е тъжна

За Македония членството в Европейския съюз не е услуга, а нещо, което тя отдавна е заслужила, каза премиерът на РСМ Христиан Мицкоски.

В интервю за Македонското радио и телевизия (MRT) в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурност, Мицкоски заяви, че македонското правителство се бори да посочи несправедливостите, през които страната е преминала в процеса на европейска интеграция и че членството в Европейския съюз не е услуга, а нещо, което отдавна е заслужила.

Позовавайки се на срещите в Мюнхен, Мицкоски коментира, че правителството, където и да отиде, „се бори да разкаже своята версия на историята“.

„Като цяло, ние като македонско правителство, където и да отидем, се борим за това, в което вярваме, а именно да разкажем нашата версия на историята, която според нас е истината. Да разкажем за всички предизвикателства, през които ние като народ, като държава, преминахме през последните десетилетия, когато става въпрос за процеса на европейска интеграция”, заяви Мицкоски.

Той подчерта, че „за Македония членството в Европейския съюз не е услуга, а нещо, което тя отдавна е заслужила“.

„Нека посочим всички, бих казал, нередности, нека посочим цялата несправедливост, която ни е нанесена, както като народ, така и като държава, но същевременно нека подчертаем, че същността не е да се разруши имиджът и доверието в самия Европейски съюз (ЕС). Имаме чувството, а и македонските граждани изпитват разочарование и имат чувството, че някой от самия Европейски съюз, не отвън, а отвътре, сякаш иска да разруши този имидж и този доверие”, добави Мицкоски.

Според него македонската история е тъжна и пълна с предизвикателства, но, казва той, Македония винаги печели.

„Където и да отидем, където и да се борим и където и да разказваме македонската история. Тъжно е, пълно е с предизвикателства, но винаги знайте, че Македония побеждава. Така ще бъде и в този случай. Колкото и време да отнеме, ние ще се борим и ще бъдем търпеливи”, каза още Мицкоски цитиран от „Нова Македония”.

Коментирайки тазгодишната конференция, Мицкоски оцени, че посланията от американска страна тази година са били по-меки в сравнение с миналата година, но, както каза, същността е същата. Изводът, според него, е, че Европа и Америка са партньори и приятели, но „трябва да се знае кой какви отговорности има в това партньорство и приятелство“.

„Миналата година може би посланията бяха по-директни, тази година бяха в по-заплетена форма, когато говорим за посланията, идващи от Съединените американски щати, но същността е същата. Същността е същата, трябва да се знае кой каква отговорност носи и спрямо отговорността кой контролира ползите от тази отговорност”, каза Мицкоски.