Популярна туристическа атракция на Италия се срути

Италия е засегната от екстремни метеорологични условия

Известната италианска „Арка на любовта“ се срути през нощта на Свети Валентин след дни на лошо време в някои части на страната. Кулата „Торе Сант'Андреа“ в Пулия, популярна туристическа дестинация в южната част на Италия, се срути в събота вечер след няколко дни на проливни дъждове и ветрове, съобщава The Telegraph.

Наричана „Арката на любовта“, скалното образувание и заобикалящите го кристално чисти води отдавна привличат посетители на плажа на брега на Мелендуньо.

Вдавайки се в морето, то е свързвало скалист стена, използвана за скачане от скали и слънчеви бани.

Снимките показват, че „мостът“ на атракцията сякаш се е разпаднал за една нощ, оставяйки голяма купчина камъни на брега.

„Това е опустошителен удар в сърцето“, каза Маурицио Чистернино, кметът на Мелендуньо. ​​„Една от най-известните туристически атракции на нашето крайбрежие и в Италия като цяло изчезва.

💔 Il maltempo cancella uno dei tratti costieri più iconici del Salento: l'imponente l'arco dei faraglioni di Sant'Andrea, a Melendugno conosciuto anche come arco dell'amore, si è completamente sbriciolato in acqua. Il crollo sarebbe stato causato dalle mareggiate e dalle piogge… pic.twitter.com/oITjUh5YOR — RTL 102.5 (@rtl1025) February 15, 2026

Според легендата, скалното образувание става известно като „Арката на любовта“, след като млада двойка е била хваната от внезапен, бурен прилив, докато са споделяли целувка под моста, и е починала, когато е била отнесена в морето.

Въпреки трагедията, местната традиция е превърнала мястото в символ на преданост. Казват, че двойките, които преплуват през арката заедно, ще имат неразривна връзка на любовта.

Италия е засегната от екстремни метеорологични условия през последните седмици, като катастрофални наводнения са засегнали части от южните и централните региони.

Службата за гражданска защита на региона Пулия издаде жълто предупреждение за времето, предупреждавайки за силни ветрове, в събота. Пожарникарите са извършили над 2000 аварийни операции в Калабрия, Сардиния и Сицилия от февруари насам. 12.

Морската ерозия винаги е оформяла крайбрежието на Саленто, образувайки „петата“ на италианския ботуш, но скорошните метеорологични събития вероятно са ускорили влошаването на скалата, като проливни дъждове, градушка, мълнии и вятър удариха града през уикенда.

Уязвимостта на „арката на любовта“ се обсъжда от години, а части от района около формацията са забранени от 2014 г., съобщи Sky TG24.