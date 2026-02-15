Румъния ще участва в срещата на "Съвета за мир" на Тръмп като наблюдател

Румънският президент Никушор Дан съобщи, че ще участва като наблюдател в първата среща на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп следващата седмица във Вашингтон, предаде агенция Аджерпрес., цитирана от БТА.

„Румъния ще има статут на наблюдател и аз ще потвърдя нашата силна подкрепа за международните усилия за мир и нашата готовност да участваме в процеса на възстановяване в ивицата Газа“, написа румънският президент в профила си във фейсбук.

„Решението да участваме в тези дискусии се основава на подкрепата за дипломатическия процес, заложен в резолюцията, приета през ноември от Съвета за сигурност на ООН по инициатива на САЩ. Румъния последователно подкрепя необходимостта от намиране на решение, което да сложи край на конфликта, и оказва подкрепа на цивилното население в ивицата Газа, по-специално чрез операции за спешна медицинска евакуация“, допълни румънският президент.

По-рано през седмицата Никушор Дан обяви, че Румъния води преговори със САЩ за участие в заседанието на Съвета за мир, насрочено за 19 февруари.