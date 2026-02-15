Разследваният бивш енергиен министър на Украйна е задържан при опит да напусне страната

Бившият министър на енергетиката на Украйна Герман Галушченко, който фигурира в делото "Мидас" за мащабна корупция в енергийния сектор, е задържан при опит да напусне страната, съобщават украински медии.

Според информацията Галушченко е бил свален от нощния влак Киев-Варшава, в операция на Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП).

По-късно НАБУ официално потвърди задържането му.

„Тази сутрин, към зазоряване, Герман Галушченко е бил свален от нощния влак Киев-Варшава № 67/68 при опит да напусне Украйна. Това е влакът, който тръгва от столицата вечерта, преминава през Ковел и пресича границата на контролно-пропускателния пункт Ягодин към Полша“, информира Украинска правда.

Граничните власти обаче са имали искане от НАБУ и САП относно Галушченко - да подадат информация в случай, че той се опита да напусне страната. Скоро там пристигнали детективи и прокурори от двете служби.

През ноември украинските антикорупционни органи съобщиха за разкриването на мащабна схема за злоупотреби в енергийния сектор, която според разследващите е била организирана от Тимур Миндич, сътрудник на президента Володимир Зеленски, бизнесмен и съсобственик на студио „Квартал 95“.

Според разследващите, неговите пълномощници са присвоили 10-15% от договорната стойност на Енергоатом, най-големият производител на електроенергия в Украйна и оператор на всички действащи атомни електроцентрали в страната. Аферата стана известна като "Мидас". По нея е разследван и бившият министър на енергетиката.