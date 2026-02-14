Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон в Мюнхен

Още по темата: Президентът Илияна Йотова участва в откриването на 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността 13.02.2026 16:22

Президентът Илияна Йотова разговаря с френския си колега Еманюел Макрон в рамките на 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността.

Илияна Йотова беше гост на изказването на френския президент пред големия форум, посветено на необходимостта Европа да върне силните си позиции както във вътрешен, така и в световен план.

В Мюнхенската конференция по сигурността участват над 50 държавни глави и правителствени ръководители от цял свят.

Германският канцлер Фридрих Мерц съобщи, че Берлин е започнал да преговаря с Франция за европейски потенциал за ядрено възпиране, а президентът Еманюел Макрон каза, че Европа трябва да се превърне в геополитическа сила, тъй като руската заплаха няма да изчезне, предаде Ройтерс.