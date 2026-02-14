Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон в Мюнхен

Автор: Труд онлайн
Президентът Илияна Йотова разговаря с френския си колега Еманюел Макрон в рамките на 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността.
Илияна Йотова беше гост на изказването на френския президент пред големия форум, посветено на необходимостта Европа да върне силните си позиции както във вътрешен, така и в световен план.
В Мюнхенската конференция по сигурността участват над 50 държавни глави и правителствени ръководители от цял свят.
Германският канцлер Фридрих Мерц съобщи, че Берлин е започнал да преговаря с Франция за европейски потенциал за ядрено възпиране, а президентът Еманюел Макрон каза, че Европа трябва да се превърне в геополитическа сила, тъй като руската заплаха няма да изчезне, предаде Ройтерс.