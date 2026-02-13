Западните страни предвиждат Трета световна война

Тази тенденция е особено ярко изразена в Обединеното кралство

Западните страни все повече вярват, че светът се насочва към глобална война, според резултатите от проучване на Politico, което подробно описва нарастващата тревога на обществеността относно риска и цената на нова ера на конфликти.

В петте страни, в които е проведено проучването — САЩ, Канада, Великобритания, Франция и Германия — по-голямата част от анкетираните смятат, че светът става все по-опасен. Американските, канадските, френските и британските анкетирани смятат, че избухването на Трета световна война е по-вероятно, отколкото не е, в рамките на следващите пет години.

Делът на гласоподавателите, които предвиждат нов глобален конфликт, е нараснал рязко, откакто независимата социологическа агенция Public First зададе този въпрос през март 2025 г.

„Промяната в нагласите на западната общественост за по-малко от година отразява драматичното преминаване към по-несигурен свят, в който войната се възприема като вероятна, а съюзите са нестабилни“, заяви Себ Райд, ръководител на социологическите проучвания в Public First.

Резултатите, базирани на проучвания сред повече от 2000 избиратели във всяка страна между 6 и 9 февруари, разкриват предизвикателството, пред което са изправени лидерите на НАТО, докато се опитват да укрепят сигурността в момент, когато публичните финанси са ограничени.

Тази борба ще оформи дискусиите сред политиците от цял свят, които се отправят към Германия за годишната Мюнхенска конференция по сигурността, която започва в петък.

Без признаци за скорошно прекратяване на четиригодишната тотална война на Русия срещу Украйна и военните действия на САЩ в Иран, Сирия, Венецуела и Африка под ръководството на президента Доналд Тръмп, много избиратели виждат нарастващ риск от глобален конфликт.

Тази тенденция е особено ярко изразена в Обединеното кралство, където 43% смятат, че е „вероятно“ или „много вероятно“ да избухне нова световна война до 2031 г. – увеличение от 30% през март 2025 г. Почти половината от американците – 46% – смятат, че нова световна война е „вероятна“ или „много вероятна“ до 2031 г. – увеличение от 38% през миналата година. Сред петте държави само германците смятат, че като цяло трета световна война не е вероятна през следващите пет години.

Когато става въпрос за отделни държави, ангажирани във военни действия, анкетираните в САЩ са най-склонни да смятат, че тяхната страна ще бъде във война в следващите пет години, следвани от анкетираните във Великобритания и Франция.

Това подсказва, че ядрените сили от НАТО може би са по-подготвени за конфликт

от другите държави и че имиджът на Тръмп като „президент на мира“ не убеждава избирателите в страната.

Най-малко един на всеки трима души в САЩ, Великобритания, Франция и Канада смята, че е вероятно или много вероятно да бъдат използвани ядрени оръжия във война през следващите пет години.

Русия се счита за най-голямата заплаха за мира в Европа, докато канадците виждат Америка на Тръмп като най-голямата опасност за сигурността. Във Франция, Германия и Великобритания втората по големина заплаха се счита за САЩ, която респондентите посочват много по-често от Китай.

По-голямата част от гласоподавателите във Франция, Германия, Великобритания и Канада заявиха, че страната им трябва да харчи повече за отбрана, като това мнение е най-силно изразено във Великобритания и Канада.

Въпросът обаче е как да се плати за това. Проучването на POLITICO установи, че подкрепата за по-големи разходи за отбрана спада, когато хората са помолени да обмислят дали тези средства трябва да дойдат от съкращения в други бюджети, поемане на повече държавни заеми или увеличаване на данъците.

Според резултатите, френската и германската общественост са по-малко склонни да подкрепят по-високи бюджети за отбрана в контекста на компромис в разходите, отколкото бяха миналата година.

В Германия разходите за отбрана бяха едно от най-непопулярните предназначения на парите, изпреварвани само от чуждестранната помощ.

През 2025 г. 40 % от френското общество и 37 % от германското общество заявиха, че биха подкрепили увеличаването на разходите за отбрана, когато бяха споменати компромисите. Тази година подкрепата за това спадна до едва 28 % във Франция и 24 % в Германия.

Двете страни сега са по-склонни да се противопоставят на по-големи разходи за отбрана, когато трябва да обмислят как да платят сметката.

Проучването на Politico показа, че има и значителен скептицизъм сред обществеността по отношение на създаването на постоянна армия на ЕС под едно централно командване, идея, която е била спомената от Европейската комисия. Предложението получи подкрепата на едва 22% от хората в Германия и 17% във Франция.

Задължителната военна служба беше най-популярна в Германия и Франция, където около половината от хората подкрепят идеята.