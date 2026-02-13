Вучич: Голяма заплаха за сръбския народ, ще укрепим армията

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви в Анкара, че вярва, че заедно с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, е върнал отношенията между Сърбия и Турция, както каза, към най-добрите пътища, които сме изградили през предходните години, съобщава белградският „Политика”.

Вучич заяви пред репортери, че познава президента Ердоган отдавна и че са станали искрени приятели, макар че не винаги мислят едно и също за всичко.

„Но никога не сме влизали в лични конфликти или нещо подобно и вярвам, че днес върнахме отношенията между Турция и Сърбия или Сърбия и Турция по най-добрите пътища, които сме изградили в предишни години“, каза Вучич.

„Обсъдихме всички останали отворени въпроси, политически и икономически, и очакваме президента Ердоган след три или четири месеца в Белград, когато вярвам, че ще можем да подпишем много важни неща. Издадохме и съвместно изявление или декларация за мира и съвместната борба за запазване на мира и стабилността и вярвам, че Турция и Сърбия имат добри перспективи и добро бъдеще в двустранните си отношения“, подчерта Вучич.

Той подчерта, че е много благодарен на турските домакини за изключителното им гостоприемство.

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че всеки военен съюз е заплаха за някого

и е насочен срещу някого и подчерта, че военният съюз между Тирана, Загреб и Прищина е много по-голяма опасност за Сърбия, отколкото изглежда.

В Анкара, след среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, Вучич, отговаряйки на въпрос за виждането му за позицията на хърватския министър на отбраната, който заяви, че военният съюз не е заплаха за никого в региона, но че възнамеряват да допринесат за стабилността, заяви, че Иван Анушич не е казал съюз, а сътрудничество, и подчерта, че не става въпрос само за военно-техническо сътрудничество.

„Не става въпрос само за сътрудничество. Това е много повече от това, военният съюз не е въпрос на изграждане на фабрики за боеприпаси, някакви други фабрики и т.н. Това няма нищо общо с това, това е военно-техническо сътрудничество и това, за което говорим, е военен съюз“, подчерта Вучич. „Това, което имат, е военен съюз, а всеки военен съюз е заплаха за някого и е насочен срещу някого“, подчерта Вучич, задавайки въпроса защо Хърватия и Албания се нуждаят от съюз, когато вече са членове на НАТО.

„Това е голяма заплаха за гражданите на Сърбия и голяма заплаха за сръбския народ като цяло. Много по-голяма, отколкото можете да видите в този момент. Имам повече разузнавателна информация и не искам да говоря за това. Освен това, както виждате, открито и недвусмислено предупреждавам нашите граждани всеки ден“, каза Вучич.

Той заяви още, че е казал всичко това на Реджеп Тайип Ердоган, както и на много други.

„Стигнахме дотам, че да анализираме дали да минем през долината на Морава, дали да тръгнем насам или натам и т.н. За разлика от много хора, които мислят за кариерата си и които понякога са наивни и си мислят, че е важно да оцелеят още един ден заради чужденците, освен че получавам цялата информация, аз внимателно я анализирам и това е много по-голяма опасност за Сърбия, отколкото изглежда, и някой прогнозира това не за отбранителни, а за настъпателни действия в случай на определени сценарии в Източна Европа“, каза Вучич.

Вучич добави, че не всичко е било показано на военния парад и че междувременно е било купено, придобито и произведено много повече.

Той посочи, че никога не е получен отговор на един прост въпрос - защо сформирахте военен съюз между Прищина, Загреб и Тирана.

„Обяснете ни защо сформирахте военен съюз между Прищина, Загреб и Тирана“, каза той. „Този ​​свят вече ни отне 14 процента от територията, този свят ни бомбардира на 6 април и три години по-късно, а вие наистина си мислите, че е създаден за нищо. Мислите, че те биха загубили време, интегрирайки се логистично, разузнавателно, контраразузнавателно. Невероятно важното е, че ще работят и по взаимна оперативна съвместимост, по всичко“, посочи Вучич.