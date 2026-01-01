Вучич: Сърбия ще трябва да се бори

Очаквам рафинерията да заработи пълноценно на 17, 18, 19 януари, както и споразумението за НИС

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви днес, че очаква Рафинерията да заработи пълноценно на 17, 18 или 19 януари, както и руснаците и унгарците да се споразумеят за закупуването на руския дял в НИС до изтичане на срока на лиценза за експлоатация на НИС - на 23 януари, съобщава Танюг.

„Така че очаквам пълна нормализация там на 17, 18 или 19 януари, точно преди изтичането на този срок. И тогава се надявам, че междувременно руснаците и унгарците ще си свършат работата. Но ние получаваме въздух и получаваме възможност гражданите да бъдат спокойни и няма да има проблеми с доставките“, каза Вучич по време на обиколка на новогодишното село пред сръбския парламент.

Вучич заяви днес, че очаква 2026 г. да бъде най-добрата година до сега.

„Очаквам да е най-добрата година. Ако решим въпроса с Рафинерията и не я затваряме повече, тогава не мисля, че ще имаме икономически проблеми, но ще има голям политически натиск. Във всеки случай от нас зависи да работим, да се борим и хората да усетят този вид полза“, каза Вучич.

Вучич каза още че през новата година и в обстоятелствата на голяма геополитическа борба Сърбия ще трябва да се бори, за да запази това, което може - свобода, независимост, но и икономически интереси.

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви днес, че блокадите нямаше да спечелят, ако изборите бяха проведени днес, и че когато изборите се проведат и се преброят действителните гласове, те ще информират гражданите чий край е дошъл и кой не.