Зеленски за пръв път разкри колко са загиналите украинци на фронта

Около 55 000 украински войници са били убити от началото на войната през 2022 г. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски в интервю пред френската телевизия France Télévisions.

„Официално броят на загиналите войници на бойното поле е 55 000. Има и голям брой, които Украйна води като безследно изчезнали“, каза Зеленски.

Той отбеляза, че загубата на руско-украинската война може да струва на Украйна нейната независимост.

„Ако загубим тази война, просто ще загубим независимостта на страната си. Досега успявахме да я запазим. Ако загубим независимостта си, ако станем част от Русия, това ще бъде абсолютно ужасна загуба. Уверен съм, че това няма да се случи“.

