Опасна вода в Гърция: Властите забраниха чешмяната вода на остров Егина

Жителите на Егина съобщават за кожни и очни раздразнения

Обширни анализи на водата разкриха бактериално замърсяване и недостатъчно хлориране. Жителите съобщават за кожни и очни раздразнения.

Чешмяната вода на гръцкия остров Егина е обявена за негодна за всякаква употреба след лабораторни анализи, които са открили замърсяване над допустимите граници за безопасност.

Атинската компания за водоснабдяване и канализация (EYDAP), обществената компания, отговорна за снабдяването с питейна вода и управлението на пречистването на отпадъчни води за Атина и Атика, потвърди, че подводният тръбопровод, снабдяващ острова с вода, в момента не работи.

Според регион Атика, пет от шест проби вода, взети от разпределителната мрежа на остров Егина, съдържат колиформни бактерии в концентрации, надвишаващи допустимите граници. В три проби са установени и нива на остатъчен хлор под необходимите прагове, отговорност, възложена на община Егина.

Жителите на Егина съобщават за кожни и очни раздразнения, което е довело до по-нататъшно разследване от страна на здравните власти. Регионалните власти призоваха общината да предприеме незабавни коригиращи действия и да идентифицира алтернативни, безопасни източници на водоснабдяване.

Настоящото прекъсване започна през декември, когато подводният тръбопровод, основният източник на питейна вода за Егина, беше изваден от експлоатация. Инфраструктурата претърпя многократни повреди през последните години, което наложи чести ремонти.

Въз основа на резултатите от проби, събрани на 14 януари 2026 г. от шест водоснабдителни пункта, властите разпоредиха да не се използва вода от определени кладенци. Забраната се отнася за пиене, лична хигиена, производство или търговия с продукти, предназначени за консумация от човека, и всяка употреба, включваща пряк или непряк човешки контакт.

Егина, дом на значително постоянно население, е и популярна целогодишна туристическа дестинация поради близостта си до Атина.